Метеоролог рассказала, какими станут весна и лето 2022 года

В 2022 году весна на севере России будет сухой и более влажной на юге. Об этом сообщила «Российская Газета» со ссылкой на заведующую базовой кафедрой Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН - кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инну Латышеву.

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Она добавила, что сначала лето будет влажным, а в середине – сухим. По ее словам, возможно продолжение привычного чередования тепла и холода.

Метеоролог рассказала, что, например, в центральных районах Западной Сибири и Красноярского края март станет более прохладным. Холодными также будут весна и начало лета. При этом в июле ожидается потепление.

Латышева подчеркнула, что в 2021 году в России было холоднее, чем в аномально теплом 2020. Так, температуры выше обычного наблюдались над большей частью территории нашей страны только в апреле, августе и ноябре. При этом похолодание зимой было связано с усилением полярных антициклонов.

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ФОТО: FelixMittermeier с сайта Pixabay
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