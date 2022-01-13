Метеоролог рассказала, какими станут весна и лето 2022 года
В 2022 году весна на севере России будет сухой и более влажной на юге. Об этом сообщила «Российская Газета» со ссылкой на заведующую базовой кафедрой Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН - кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета Иркутского госуниверситета Инну Латышеву.
Она добавила, что сначала лето будет влажным, а в середине – сухим. По ее словам, возможно продолжение привычного чередования тепла и холода.
Метеоролог рассказала, что, например, в центральных районах Западной Сибири и Красноярского края март станет более прохладным. Холодными также будут весна и начало лета. При этом в июле ожидается потепление.
Латышева подчеркнула, что в 2021 году в России было холоднее, чем в аномально теплом 2020. Так, температуры выше обычного наблюдались над большей частью территории нашей страны только в апреле, августе и ноябре. При этом похолодание зимой было связано с усилением полярных антициклонов.
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