Вильфанд предупредил россиян об ураганах и морозах

По его словам, 6 марта в Ингушетии и Чечне ожидается ураганный ветер до 30-32 м/с, в горах Кабардино-Балкарии – очень сильный снег, дождь, и мокрый снег.

6-7 числа в Краснодарском крае и Ростовской области ожидаются осадки в разной форме, на Черноморском побережье – гроза.

Поволжье, Урал и юг Западной Сибири также будут во власти непогоды. В Челябинской области ожидается ветер до 21 метра в секунду и снег, в Омской области и на Кузбассе будет гололед, на Алтае – обильные осадки, гололед и ветер до 20 метров в секунду. По всему Приволжскому округу 6 марта будут мокрый снег и гололед.

Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился в эфире НСН своими прогнозами на первый весенний месяц.

