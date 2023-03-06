Вильфанд предупредил россиян об ураганах и морозах
В ближайшие дни на юге Европейской территории России, в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири прогнозируются сильные осадки, ветер, морозы и гололед, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, 6 марта в Ингушетии и Чечне ожидается ураганный ветер до 30-32 м/с, в горах Кабардино-Балкарии – очень сильный снег, дождь, и мокрый снег.
6-7 числа в Краснодарском крае и Ростовской области ожидаются осадки в разной форме, на Черноморском побережье – гроза.
Поволжье, Урал и юг Западной Сибири также будут во власти непогоды. В Челябинской области ожидается ветер до 21 метра в секунду и снег, в Омской области и на Кузбассе будет гололед, на Алтае – обильные осадки, гололед и ветер до 20 метров в секунду. По всему Приволжскому округу 6 марта будут мокрый снег и гололед.
Ранее ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус поделился в эфире НСН своими прогнозами на первый весенний месяц.
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