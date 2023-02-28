Россиянам посоветовали не ждать «резкой» весны после «нервной» зимы

По мнению синоптика, раннего прихода весны в этом году ждать не стоит.

«В центральной части европейской России март — зимний месяц. Несмотря на изменения климата и повсеместное повышение температуры, не нужно ждать от марта ярких весенних проявлений. Теплым он не будет, большинство прогнозов сходятся к тому, что на территории центральной части европейской России температура воздуха в марте будет либо близка к климатической норме, либо совсем чуть-чуть выше нее. А устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону положительных значений и сход снежного покрова пройдут в сроки, близкие к своим средним многолетним значениям, — 20 марта и 6 апреля соответственно. Так что дружной, теплой и резкой весны не будет, она придет к нам плавно и постепенно», — сказал Леус.

Собеседник НСН добавил, что погода в марте будет столь же неустойчивой, как в январе и феврале.

«Нас ожидают резкие колебания температуры и перемены погоды. Ночные морозы до -10 градусов уже на следующий день будут сменяться слабоположительными значениями и наоборот. Погода будет крайне неустойчивой, а средняя температура, как я уже сказал, будет близка к климатической норме», — отметил синоптик.

В заключение Леус поделился впечатлениями об уходящей зиме.

«Я бы назвал ее достаточно обычной, при этом нервной, неустойчивой, больше напоминающей переходные сезоны года. Было очень много перемен в погоде, не было длительных периодов однообразной погоды, не наблюдалось и сильных морозов, если не считать нескольких дней на Рождество, и очень часто посещали нас оттепели. Если же судить о средних температурных показателях, уходящая зима в Москве была примерно на градус теплее средних многолетних значений», — подытожил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в этом году не стоит рассчитывать на досрочный приход весны. Об этом сообщило агентство НСН.

