Стало известно, когда в Москву придет весенняя погода

По-весеннему теплая погода ожидается в Москве в 20-х числах марта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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По его словам, в эти дни среднесуточная температура переходит через нулевую отметку. При этом, по словам синоптика, снег в городе и области, как правило, сходит в первой декаде апреля.

Ранее стало известно о погоде в Москве 8 марта.

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