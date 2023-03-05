Стало известно, когда в Москву придет весенняя погода
5 марта 202309:11
По-весеннему теплая погода ожидается в Москве в 20-х числах марта, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, в эти дни среднесуточная температура переходит через нулевую отметку. При этом, по словам синоптика, снег в городе и области, как правило, сходит в первой декаде апреля.
Ранее стало известно о погоде в Москве 8 марта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru