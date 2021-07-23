Жары больше не будет? Синоптик дал прогноз погоды на конец июля
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал НСН, что столичный регион ожидает «нормальная» погода без аномалий, а ливни и грады покидают российские курорты.
Погода в столице стабилизируется в пределах нормы, москвичей ожидают комфортные выходные и повышение температуры в начале недели, но аномальная жара больше не потревожит горожан, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«На выходных у нас прекрасная комфортная июльская погода, без осадков, с температурой 22-24 градуса. Это, что называется, нормальная погода, может, на один-полтора градуса ниже среднестатистической, но абсолютно нормальная погода для конца июля. Жары в таком понимании, в котором мы встретились с ней в первой половине июля и конце июня, уже не ожидается. Будет очень теплая погода, воздух прогреется до 27-29 градусов в начале следующей недели, это вторник-среда. Но это отнюдь не жара и восприниматься людьми она будет гораздо легче, чем те 33-34 градуса, которые были в первой половине месяца», - отметил он.
По словам Шувалова, нормализуется погода и на российских курортах, дожди и шквалистый ветер сменит теплая солнечная погода. Однако условия для цветения водорослей, из-за которых вода у берегов Анапы на днях стала зелёной, сохранятся.
«Я думаю, Черное море цвести не перестанет, на это влияют сгонно-нагонные явления и температура воды. Температура воды останется высокой, а для штормовых событий последний день сегодня, а затем будет более спокойная погода. Да, дожди могут быть, но они не носят такого интенсивного характера, как было и таких проявлений, как смерчи, не ожидается. То есть, на юге погода тоже будет успокаиваться, прошло понижение температуры, которое сопровождалось грозовыми дождями, градом, шквалистыми усилениями ветра. Сегодня последний такой день, потом будет расти давление, погода будет налаживаться – меньше дождей, гораздо больше солнца, температура опять потянется к 30-градусной отметке», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Гибель сельскохозяйственных культур прогнозируется на этой неделе в Оренбургской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Как ожидается, это случится из-за отсутствия влаги в почве и сильной жары.
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