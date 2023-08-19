Вильфанд предупредил о «турецкой погоде» на Кубани и Северном Кавказе
Аномальная жара придет в выходные дни и в начале следующей недели в южные регионы России, кроме того, жаркая погода ожидается на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По словам синоптика, в Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области и республиках Северного Кавказа температура воздуха достигнет 39 градусов.
«Там действует антициклональный режим, он обусловливает жару. Это аномальная температура, на 4-6 градусов выше нормы. Это не краснодарская погода, а турецкая погода, характерная по климату для юга Турции», — отметил Вильфанд.
Температура выше нормы — около 30 градусов и более — ожидается в Тамбовской, Воронежской, Курской, Липецкой и Белгородской областях до середины следующей недели. Жара до 30 градусов прогнозируется в Удмуртии, Нижегородской и Кировской областях, высокие температуры ожидают также жителей Саратовской и Оренбургской областей.
Кроме того, Вильфанд сообщил, что теплая погода вернется в Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край.
«Там вся вторая декада была очень холодной, температура не дотягивала до 20 градусов ... Сейчас 20-25 градусов, возвращается настоящее лето», — подчеркнул метеоролог.
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