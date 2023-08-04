«Опасная погода»: Вильфанд пообещал москвичам похолодание после жары

После изнуряющей жары москвичей ждет понижение температуры на следующей неделе до +18… +23 градусов, отметил в эфире НСН синоптик Роман Вильфанд. 

В предстоящие выходные в Московском регионе будет жаркая погода, температура поднимется до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН. При этом он отметил, что начиная со следующей недели, 9 августа, температура начнет снижаться и составит около +25 градусов.

«Начиная со вчерашнего дня, наступил период очень жаркой погоды в Москве. Вчера температура была выше нормы на четыре градуса, для летнего периода это очень много. Связано это с тем, что повышается давление и облаков становится меньше, также идет перенос очень жарких воздушных масс. Температура +30 градусов для жителей Москвы является пороговым значением, если температура выше, то выпускается штормовое предупреждение. Погода опасная, уже в субботу температура +30… +32 градуса. В воскресенье и понедельник +31… +33 градуса. Во вторник сохранится +30… +33 градуса, но уже будет больше облачности», - сказал Вильфанд.

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Он отметил, что начиная со следующей недели, 9 августа, температура начнет снижаться и составит порядка +25 градусов. А уже к концу следующей недели максимальная температура в Московском регионе составит +18… +23 градуса.

«В среду меняется циркуляция над центральными регионами, воздушные массы будут поступать с запада, температура понизится. Средняя дневная температура будет около +25 градусов. Такая температура около и выше нормы на один-два градуса. Этот день прогнозируется дождливым. В четверг будет дальнейшее понижение температуры в Московском регионе: +20… +25 градусов. Начиная с пятницы и по следующее воскресенье максимальная температура составит всего +18… +23 градуса», - указал собеседник НСН.

Синоптик также рассказал, что в предстоящие выходные температура воды в Москве-реке и водоемах будет высокая, до +23 градусов.

«Температура воды в ближайшие выходные будет очень высокая +21… +23 градуса и в Москве-реке, и в водоемах. До середины следующей недели температура будет такая, а потом начнется снижение. К следующим выходным она понизится до +19… +20 градусов», - резюмировал он.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал меньше двигаться, избегать открытого солнца и пить воду, чтобы пережить жару. Медик отметил, что в жаркую погоду общее состояние человека находится под угрозой, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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