«Опасная погода»: Вильфанд пообещал москвичам похолодание после жары

Он отметил, что начиная со следующей недели, 9 августа, температура начнет снижаться и составит порядка +25 градусов. А уже к концу следующей недели максимальная температура в Московском регионе составит +18… +23 градуса.

«В среду меняется циркуляция над центральными регионами, воздушные массы будут поступать с запада, температура понизится. Средняя дневная температура будет около +25 градусов. Такая температура около и выше нормы на один-два градуса. Этот день прогнозируется дождливым. В четверг будет дальнейшее понижение температуры в Московском регионе: +20… +25 градусов. Начиная с пятницы и по следующее воскресенье максимальная температура составит всего +18… +23 градуса», - указал собеседник НСН.

Синоптик также рассказал, что в предстоящие выходные температура воды в Москве-реке и водоемах будет высокая, до +23 градусов.

«Температура воды в ближайшие выходные будет очень высокая +21… +23 градуса и в Москве-реке, и в водоемах. До середины следующей недели температура будет такая, а потом начнется снижение. К следующим выходным она понизится до +19… +20 градусов», - резюмировал он.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин посоветовал меньше двигаться, избегать открытого солнца и пить воду, чтобы пережить жару. Медик отметил, что в жаркую погоду общее состояние человека находится под угрозой, сообщает «Радиоточка НСН».

