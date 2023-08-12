Вильфанд предупредил о сильных дождях в 14 регионах России в ближайшие дни
Сильные дожди придут в ближайшие дни в 14 регионов России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
По словам синоптика, «совершенно некомфортная» погода ожидается в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае.
«Там температура [будет] 14-20 градусов максимальная. Это на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди. В Приморском крае тоже будет сильный дождь», — указал Вильфанд.
Кроме того, сильный дождь, грозу, град и ветер до 25 м/с прогнозируют в Краснодарском крае и Адыгее. Интенсивные осадки также ожидаются в Тыве, Хакасии, в центре Красноярского края, на западе и юге Хабаровского края, в Амурской, Ленинградской и Новгородской областях.
Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН рассказал, что в выходные на черноморские курорты придет жаркая, но дождливая погода.
«В выходные сохранится очень жаркая погода, особенно в Ставрополье, Астраханской и Волгоградской областях, на Северном Кавказе. Там будет по-прежнему 37-40 градусов. При этом в Краснодарском крае ожидаются заметные осадки, в Адыгее - ливень с грозой, градом и шквалистым ветром», - рассказал метеоролог.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru