Вильфанд предупредил о сильных дождях в 14 регионах России в ближайшие дни

По словам синоптика, «совершенно некомфортная» погода ожидается в Омской, Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае.

«Там температура [будет] 14-20 градусов максимальная. Это на 4-6 градусов ниже нормы. Кроме того, там везде будут интенсивные дожди. В Приморском крае тоже будет сильный дождь», — указал Вильфанд.

Кроме того, сильный дождь, грозу, град и ветер до 25 м/с прогнозируют в Краснодарском крае и Адыгее. Интенсивные осадки также ожидаются в Тыве, Хакасии, в центре Красноярского края, на западе и юге Хабаровского края, в Амурской, Ленинградской и Новгородской областях.

Ранее Роман Вильфанд в интервью НСН рассказал, что в выходные на черноморские курорты придет жаркая, но дождливая погода.

«В выходные сохранится очень жаркая погода, особенно в Ставрополье, Астраханской и Волгоградской областях, на Северном Кавказе. Там будет по-прежнему 37-40 градусов. При этом в Краснодарском крае ожидаются заметные осадки, в Адыгее - ливень с грозой, градом и шквалистым ветром», - рассказал метеоролог.

