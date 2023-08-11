«Потрясающее море!»: Вильфанд рассказал о «бархатной жаре» в Сочи и Геленджике

«На юге европейской России в выходные сохранится очень жаркая погода, особенно в Ставрополье, Астраханской и Волгоградской областях, на Северном Кавказе. Там будет по-прежнему 37-40 градусов. При этом в Краснодарском крае ожидаются заметные осадки, в Адыгее - ливень с грозой, градом и шквалистым ветром», - сказал Вильфанд.

При этом он отметил, что на черноморских курортах сейчас «потрясающая вода» и там катаклизмов не ожидается.

«На черноморском побережье такого сильного ветра не будет, при этом там потрясающая температура воды: в Туапсе и Сочи 27, а в Геленджике 28 градусов. С начала лета вода хорошо прогрелась на глубину ста метров, а это залог того, что "бархатный сезон" будет длительным», - заключил собеседник НСН.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил в начале августа, что с начала 2023 года город-курорт посетили уже более четырех миллионов туристов.

Со своей стороны, вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян говорил на пресс-конференции в НСН, что на фоне ажиотажа сочинские отельеры подняли цены на 30-40%, в Анапе и Геленджике цены выросли на 15-20%, а в гостиницах Крыма наоборот, цены снизились на 30%, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН»,

