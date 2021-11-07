Вильфанд предупредил о резком похолодании на юге России

По его словам, дневная температура будет колебаться в пределах 9-12 градусов выше ноля, а в ночь на четверг ожидаются ночные заморозки.

«В континентальных районах Краснодарского края очень высокая температура будет еще сохраняться в воскресенье, понедельник, вторник, а среду будет резкое понижение: с 15-20 градусов она понизится на 10 градусов. Будет уже 9-12 градусов днем», — сообщил синоптик.

Похолодание примерно на 10 градусов ожидает и Крым со среды. «Скажем, в Симферополе в степной зоне до вторника включительно температурный фон будет 18-21 градус, а со среды - 10-12 дневная температура, ночные температуры — минус один — плюс два градуса в ночь на четверг», — отметил Вильфанд.

Также Вильфанд заявил, что потепление принесет неблагоприятную погоду в Кемеровскую область, там пройдет мокрый снег при сильном ветре. Кроме того, в Алтайском крае ожидается сильная гололедица. Самая сложная погода прогнозируются в Приморском крае с 8 ноября.

