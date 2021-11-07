Вильфанд предупредил о погодной опасности в ряде регионов
Потепление принесет неблагоприятную погоду в Кемеровскую область, там пройдет мокрый снег при сильном ветре, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Кроме того, в Алтайском крае ожидается сильная гололедица в период с 7 по 8 ноября. Самая сложная погода прогнозируются в Приморском крае с 8 ноября: интенсивные осадки, ураганный ветер и высокие волны.
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в данных регионах. Наиболее неблагоприятная и сложная погода с понедельника прогнозируется в Приморье. Во второй половине дня 8 и ночью 9 ноября прогнозируются сильные дожди. По данным синоптика, в регионе ожидаются гололедные явления, ветер 15-20 м/с, на побережье Владивостока - до 25-30 м/с, у мысов побережья — до 35-37 м/ с. «Будет ураган», — отметил Вильфанд.
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