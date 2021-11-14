Вильфанд предупредил о приходе зимы на юг России

По его словам, температура ночью будет опускаться до трех градусов мороза, дневная будет в районе трех градусов выше ноля. Речь идет о Черноморское побережье.

Примерно такой температурный фон на юге европейской части страны сохранится в течение рабочей недели.

Ранее синоптик сообщил, что аномальное похолодание до 18-20 градусов придет в регионы Урала.

