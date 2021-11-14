Вильфанд предупредил о приходе зимы на юг России
Заметное похолодание начнется на юге европейской территории России с 14 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, температура ночью будет опускаться до трех градусов мороза, дневная будет в районе трех градусов выше ноля. Речь идет о Черноморское побережье.
Примерно такой температурный фон на юге европейской части страны сохранится в течение рабочей недели.
Ранее синоптик сообщил, что аномальное похолодание до 18-20 градусов придет в регионы Урала.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru