Вильфанд предупредил о понижении температуры в Европейской России
Понижение температуры начнется 28 января в центре Европейской России, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в пятницу дневная температура будет около нуля, ночью опустится до -3-5 градусов. В субботу температурный фон будет на 6-7 градусов выше нормы, в воскресенье синоптики прогнозируют температуру на 3-4 градуса выше нормы. Средняя температура днем будет около 5-7 градусов мороза.
При этом ясной погоды в эти дни не предвидится.
Ранее Вильфанд заявил, что поступающий в европейскую часть России тёплый воздух и очень плотная облачность стали причиной новых температурных рекордов в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде.
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