Вильфанд предупредил о понижении температуры в Европейской России

Понижение температуры начнется 28 января в центре Европейской России, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в пятницу дневная температура будет около нуля, ночью опустится до -3-5 градусов. В субботу температурный фон будет на 6-7 градусов выше нормы, в воскресенье синоптики прогнозируют температуру на 3-4 градуса выше нормы. Средняя температура днем будет около 5-7 градусов мороза.