Вильфанд предупредил о понижении температуры в Европейской России

Понижение температуры начнется 28 января в центре Европейской России, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, в пятницу дневная температура будет около нуля, ночью опустится до -3-5 градусов. В субботу температурный фон будет на 6-7 градусов выше нормы, в воскресенье синоптики прогнозируют температуру на 3-4 градуса выше нормы. Средняя температура днем будет около 5-7 градусов мороза.

Вильфанд обвинил глобальное потепление в аномальной погоде

При этом ясной погоды в эти дни не предвидится.

Ранее Вильфанд заявил, что поступающий в европейскую часть России тёплый воздух и очень плотная облачность стали причиной новых температурных рекордов в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СиноптикиПогода
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры