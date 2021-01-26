Температурные рекорды зафиксировали в трёх городах России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что поступающий в европейскую часть России тёплый воздух и очень плотная облачность стали причиной новых температурных рекордов в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде, сообщает РИА Новости.

По словам метеоролога, рекорды были установлены в ночь на 25 января - в Москве воздух прогрелся до 3,8 градуса.

«И это самая высокая температура, потому что до этого была температура 3,6 за 143 года наблюдений», - подчеркнул Вильфанд.

Учёный также отметил, что в Санкт-Петербурге новый рекорд составил 4,5 градуса против 4 градусов ранее, а в Новгороде - 3,4 градуса, тогда как прежний максимум составлял 3,3 градуса, что было зафиксировано в 1991 году.

Ранее Вильфанд заявил, что жителям России надо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, так как глобальное потепление привело к «увеличению амплитуды погодных характеристик» и средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше».

