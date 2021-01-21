Вильфанд обвинил глобальное потепление в аномальной погоде
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителям России надо привыкнуть к аномальным погодным явлениям, сообщает ТАСС.
По его словам, в уменьшении повторяемости периодов «нормальной» погоды виновато глобальное потепление, из-за которого происходит «увеличение амплитуды погодных характеристик».
«Безусловно, такая ситуация, когда прыгает температура от минус 25 до плюс 3 - это редкое и не часто встречающееся событие. «Нормальной» погоды, средних значений, рассчитанных за большое количество времени, становится меньше», - отметил метеоролог.
Ранее Вильфанд заявил, что к концу недели в европейскую часть России придет длительная оттепель с температурой выше нормы на 9-10 градусов, сообщает МИР 24. Он отметил, что исключение составит восточная часть Архангельской области и республики Коми.
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