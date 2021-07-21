Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части РФ

По его словам, в Центральном Черноземье температура будет на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы.

Как отметил Вильфанда, в предстоящие пять дней уже не будет сильных температурных аномалий.

22 июля похолодает до 20 градусов тепла. По словам Вильфанда, аномальная жара может вернуться не раньше середины следующей недели.

