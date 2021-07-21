Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части РФ
Температуры в европейской части России к выходным будут ниже нормы, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного научного сотрудника Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в Центральном Черноземье температура будет на два градуса ниже нормы, на юге Европейской России около и на один градус ниже нормы.
Как отметил Вильфанда, в предстоящие пять дней уже не будет сильных температурных аномалий.
22 июля похолодает до 20 градусов тепла. По словам Вильфанда, аномальная жара может вернуться не раньше середины следующей недели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- Вильфанд предупредил о похолодании в европейской части РФ
- Российский сенатор Алексей Пушков оценил обещание бывшего украинского президента
- Американский сенатор заявил о катастрофе из-за сделки по «Северному потоку — 2»
- Польша обвинила Россию в неуважении принципов цивилизованного мира
- Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы по водородной энергетике
- В Минпромторге опровергли риск дефицита товаров в магазинах
- Российские ПВО отразили атаку израильских F-16 в Сирии
- Лавров и Керри провели телефонный разговор
- В Подмосковье годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями
- Instagram запустил контроль нежелательного контента
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru