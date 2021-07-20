Вильфанд предупредил москвичей о скором похолодании
Прохладная погода придет в Москву 22 июля, сообщил ТАСС руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Она будет ощущаться как «обвал холода».
Синоптик отметил, что температура воздуха приблизится к норме. Будет дуть северный, холодный ветер, который немного прогреет солнце. Вильфанд рассказал, что изменится и качество воздуха, теперь можно будет «дышать полной грудью».
Он добавил, что 22 июля похолодает до 20 градусов тепла. По словам Вильфанда, аномальная жара может вернуться не раньше середины следующей недели.
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