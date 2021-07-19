Вильфанд предупредил жителей юга России о 44-градусной жаре
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что на юге Европейской России жара достигнет 44 градусов.
Отмечается, что такая аномальная температура поднимется в Калмыкии. В Крыму ожидается до 35-38 градусов тепла, а в Краснодарском крае и Ростовской области воздух прогреется до плюс 40-41.
Вильфанд сообщил, что в Астраханской области, Ставропольском крае, Ингушетии и Чечне жара достигнет 40-42 градусов тепла, а в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии — до 38.
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