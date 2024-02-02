«Снег и гололедица»: Москвичам пообещали возвращение тепла в воскресенье
В выходные ожидается ощутимый ветер, снег начнет идти с вечера субботы, отметил в эфире НСН синоптик Александр Шувалов.
Предстоящая суббота в Московском регионе будет относительно холодной, но уже к вечеру ожидается теплый фронт, после чего температура воздуха в воскресенье повысится до +2 градусов, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН.
«Оттепель закончилась сегодня утром. К вечеру температура понизится до -2… -4 градусов. В ночь на субботу будет -6… -7 градусов мороза. Суббота относительно холодный день, потому что даже эти значения выше средних многолетних значений для этого времени года. К вечеру ожидаем приближение следующего теплого фронта, начнется снег в районе 18.00. К воскресенью температура опять повысится до 0… +2 градусов. Гололедицы нам не избежать, все это будет сопровождаться довольно ощутимым ветром, давление будет падать в воскресенье», - сказал Шувалов.
Он отметил, что до середины следующей недели в Московском регионе не ожидается сильных снегопадов.
«Сейчас на горизонте до середины следующей недели сильных снегопадов не ожидается. Но сам по себе характер процесса в феврале может вполне напоминать то, что мы видели в январе: частые, резкие смены погоды», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью НСН отмечал, что февраль начнется в Москве с очень теплой весенней погоды, передает «Радиоточка НСН».
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