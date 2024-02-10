Вильфанд предупредил москвичей о новом снегопаде
Сильный снегопад вновь придет в Москву 11 февраля, выпадет по меньшей мере пять миллиметров осадков. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
«Одиннадцатого февраля начинается очередной снегопад. Он начнется во второй половине дня, будет небольшой, а во второй половине будет уже умеренный снег», — рассказал синоптик.
По словам Вильфанда, снегопад продолжится ночью и в первой половине вторника. В столице выпадет как минимум 5-6 мм осадков.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что ко Дню всех влюбленных в Москву вернутся двадцатиградусные морозы.
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