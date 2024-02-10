Вильфанд предупредил москвичей о новом снегопаде

«Одиннадцатого февраля начинается очередной снегопад. Он начнется во второй половине дня, будет небольшой, а во второй половине будет уже умеренный снег», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, снегопад продолжится ночью и в первой половине вторника. В столице выпадет как минимум 5-6 мм осадков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что ко Дню всех влюбленных в Москву вернутся двадцатиградусные морозы.

