Вильфанд заявил о рекордных для 8 февраля сугробах в Москве
Высота сугробов в Москве утром 8 февраля достигла рекордных для этого дня 60 см, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Об этом синоптик рассказал в беседе с ТАСС.
Рекорд зафиксировали на станции ВДНХ.
«Никогда ранее такой высоты снега в Москве не было, составляет она 60 см», — отметил Вильфанд.
При этом метеоролог подчеркнул, что рекорда по осадкам зафиксировано не было. По словам эксперта, предыдущее максимальное значение высоты сугробов для 8 февраля — 58 см — зарегистрировали в 1999 году. Самая большая для столицы высота снега отмечалась 18 февраля 1966 года, тогда в Москве зафиксировали 65-сантиметровые сугробы.
Ранее в Москву пришел мощный североатлантический циклон «Ольга», напоминает Ura.ru. Синоптики предупредили о рекордных снегопадах в столице. Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия непогоды, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru