Вильфанд заявил о рекордных для 8 февраля сугробах в Москве

Рекорд зафиксировали на станции ВДНХ.

«Никогда ранее такой высоты снега в Москве не было, составляет она 60 см», — отметил Вильфанд.

При этом метеоролог подчеркнул, что рекорда по осадкам зафиксировано не было. По словам эксперта, предыдущее максимальное значение высоты сугробов для 8 февраля — 58 см — зарегистрировали в 1999 году. Самая большая для столицы высота снега отмечалась 18 февраля 1966 года, тогда в Москве зафиксировали 65-сантиметровые сугробы.

Ранее в Москву пришел мощный североатлантический циклон «Ольга», напоминает Ura.ru. Синоптики предупредили о рекордных снегопадах в столице. Городские службы круглосуточно ликвидируют последствия непогоды, отмечает RT.

