«Жара. Гроза»: Синоптики рассказали о погоде в Москве

Жителей столичного региона ждёт по-летнему жаркий день. Во вторник, 12 мая, воздух в Москве и области может прогреться до +24... +26 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентра России. По словам специалистов, также в регионе прогнозируются дожди с грозами, отмечает RT.

А вот уже в ночь на среду столбики термометров резко устремятся вниз – они опустятся до отметок +3 до +5 градусов. Синоптики также обещают дожди, грозы, а местами и мокрый снег, сообщают Известия.

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Ранее НСН писала, что жители нескольких регионов России могут столкнуться с дефицитом осадков и последующей засухой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в настоящий момент малое количеством осадков наблюдается, в частности, в Калужской, Липецкой, Курской и Белгородской областях - там уровень осадков составляет лишь 35% от нормы. Помимо этого, недостаток влаги фиксируется в Астраханской области, Краснодарском крае, в Крыму и Подмосковье.

Однако пока специалисты не дают никаких точных прогнозов по урожайности, поскольку обильные осадки в мае могут исправить ситуацию и снизить угрозу засухи.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЖараГрозаПогода В Москве
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