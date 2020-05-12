«Жара. Гроза»: Синоптики рассказали о погоде в Москве

Жителей столичного региона ждёт по-летнему жаркий день. Во вторник, 12 мая, воздух в Москве и области может прогреться до +24... +26 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентра России. По словам специалистов, также в регионе прогнозируются дожди с грозами, отмечает RT.

А вот уже в ночь на среду столбики термометров резко устремятся вниз – они опустятся до отметок +3 до +5 градусов. Синоптики также обещают дожди, грозы, а местами и мокрый снег, сообщают Известия.