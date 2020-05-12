«Жара. Гроза»: Синоптики рассказали о погоде в Москве
Жителей столичного региона ждёт по-летнему жаркий день. Во вторник, 12 мая, воздух в Москве и области может прогреться до +24... +26 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентра России. По словам специалистов, также в регионе прогнозируются дожди с грозами, отмечает RT.
А вот уже в ночь на среду столбики термометров резко устремятся вниз – они опустятся до отметок +3 до +5 градусов. Синоптики также обещают дожди, грозы, а местами и мокрый снег, сообщают Известия.
Ранее НСН писала, что жители нескольких регионов России могут столкнуться с дефицитом осадков и последующей засухой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в настоящий момент малое количеством осадков наблюдается, в частности, в Калужской, Липецкой, Курской и Белгородской областях - там уровень осадков составляет лишь 35% от нормы. Помимо этого, недостаток влаги фиксируется в Астраханской области, Краснодарском крае, в Крыму и Подмосковье.
Однако пока специалисты не дают никаких точных прогнозов по урожайности, поскольку обильные осадки в мае могут исправить ситуацию и снизить угрозу засухи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
221 тыс.+11 656 / сут.
Умерли
2 009+94 / сут.
Выздоровели
39 801+5 495 / сут.
- На Сахалине введут въезд по пропускам
- Пожар в больнице в Санкт-Петербурге. Есть жертвы
- Новости за ночь: Сильный иммунитет к COVID-19 нашли только у 8% переболевших
- Новости за ночь: Вице-мэра Новороссийска уволили за шашлыки во время самоизоляции
- Новости за ночь: Эксперты ВШЭ прогнозируют падение доходов россиян на 20%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru