Вильфанд порекомендовал не менять зимнюю резину на машинах раньше 10 апреля

Менять зимнюю резину на автомобилях не следует раньше 10 апреля, потому что ночные температуры будут значительно ниже нуля, а дневные - выше или около нуля. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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«Если температура ниже минус пяти градусов, для летней резины эластичность теряется», - приводит ТАСС слова Вильфанда.

Он отметил, что в субботу комфортная погода резко изменится. Так, 26 марта в Москве будет ветреная погода и понижение температуры ночью до нуля.

Вильфанд также рассказал, что 27 марта ночью ожидается -1…-6 градусов, днем температура будет преимущественно отрицательная. Он добавил, что минусовые температуры ночью и положительные днем могут сохраняться до конца апреля.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал настоящую весну в конце марта. По его словам, сильных ночных морозов больше не будет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаГидрометцентрРоссия
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