«Весне дорогу!»: Москвичам пообещали аномальное потепление

Метеоролог Александр Шувалов рассказал, что настоящая весна придет в Москву в третью декада марта, а сильных ночных морозов больше не будет. 


После десятиградусных ночных морозов руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пообещал москвичам «яркие солнечные выходные» и настоящую весну в конце марта.

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«С каждым днем ночные морозы будут ослабевать, а дневное тепло - прибавлять. Уже в субботу в дневные часы ожидается примерно шесть-семь градусов тепла. В воскресенье – уже ближе к десяти градусам тепла. То есть выходные будут яркими, солнечными, безоблачными. На следующей неделе нам не нужно будет ждать осадков, высокое давление сохранится. Погода будет теплой со среднесуточной температурой на четыре-шесть градусов выше обычной для этого времени года. Можно сказать, что третья декада марта будет по-настоящему весенней. Весна идет - весне дорогу! Колебание температуры может быть. Но таких холодов, которые мы наблюдали, например, утром 17 марта, когда на востоке области было минус 17 градусов – больше не будет», - объяснил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что настоящая весна придет в Москву во второй половине апреля, тогда мужчины смогут сбросить куртки и плащи, а женщины надеть красивые наряды.

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