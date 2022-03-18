«Весне дорогу!»: Москвичам пообещали аномальное потепление

В районе стадиона «Лужники» сегодня ограничат движение Разработки Москвы в области искусственного интеллекта вошли в национальные стандарты Столичный главк МЧС России наградил студентов, которые спасли девушку при пожаре Объявлен конкурс на проведение экспертизы по безопасности эскалаторов метро Отопительный сезон в Москве завершится в конце апреля - начале мая