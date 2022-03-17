Необычно теплую погоду пообещали синоптики жителям Москвы

В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик отметила, что столичная погода «вступает в фазу метеорологической весны». С понедельника потепление продолжится.

Позднякова добавила, что после периода теплой погодя в столице не исключена еще одна волна прохладной погоды с отрицательными значениями в ночные часы.



