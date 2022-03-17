Необычно теплую погоду пообещали синоптики жителям Москвы

Ясная погода и положительные температуры ждут жителей Москвы в предстоящие выходные. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, минимальная температура ночью в субботу и воскресенье будет минус 3–5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс пяти градусов.

Вильфанд пообещал москвичам 9 градусов тепла в выходные

В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик отметила, что столичная погода «вступает в фазу метеорологической весны». С понедельника потепление продолжится.

Позднякова добавила, что после периода теплой погодя в столице не исключена еще одна волна прохладной погоды с отрицательными значениями в ночные часы.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогодаМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры