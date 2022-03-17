Необычно теплую погоду пообещали синоптики жителям Москвы
Ясная погода и положительные температуры ждут жителей Москвы в предстоящие выходные. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, минимальная температура ночью в субботу и воскресенье будет минус 3–5 градусов. Днем воздух будет прогреваться до плюс пяти градусов.
В беседе с «Вечерней Москвой» синоптик отметила, что столичная погода «вступает в фазу метеорологической весны». С понедельника потепление продолжится.
Позднякова добавила, что после периода теплой погодя в столице не исключена еще одна волна прохладной погоды с отрицательными значениями в ночные часы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru