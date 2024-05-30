Вильфанд пообещал отступление аномальной жары из Москвы в начале июня
Аномальная 30-градусная жара начнет отступать из столичного региона в начале предстоящей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью агентству «Москва».
Он отметил, что в начале недели столбики термометров при юго-западном ветре покажут +22…+27 градусов, ночью температура будет опускаться до +15 градусов. Кроме того, пройдут небольшие дожди, несколько смягчив пожароопасную ситуацию и облегчив самочувствие жителей региона.
Ранее пресс-служба МЧС России предупредила жителей столичного региона об аномально жаркой погоде с 29 по 31 мая.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВШЭ: Зарплата стала основным источником дохода обеспеченных россиян
- Госдума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты
- Вильфанд пообещал отступление аномальной жары из Москвы в начале июня
- Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов по России
- Президент Эстонии подписал закон о конфискации российских активов
- Рособрнадзор не получал жалоб от сдававших ЕГЭ в Воронеже школьниц
- Американка набила 18 татуировок Мадонны и попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Московский парк «Сказка» убрал «детские надгробия» после резонансного видео
- Умер актер из сериалов «След» и «Метод» Роман Клементьев
- СМИ: На экс-губернатора ХМАО Комарову составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru