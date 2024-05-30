Вильфанд пообещал отступление аномальной жары из Москвы в начале июня

Он отметил, что в начале недели столбики термометров при юго-западном ветре покажут +22…+27 градусов, ночью температура будет опускаться до +15 градусов. Кроме того, пройдут небольшие дожди, несколько смягчив пожароопасную ситуацию и облегчив самочувствие жителей региона.

Ранее пресс-служба МЧС России предупредила жителей столичного региона об аномально жаркой погоде с 29 по 31 мая.

