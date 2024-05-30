Вильфанд пообещал отступление аномальной жары из Москвы в начале июня

Аномальная 30-градусная жара начнет отступать из столичного региона в начале предстоящей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью агентству «Москва».

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Он отметил, что в начале недели столбики термометров при юго-западном ветре покажут +22…+27 градусов, ночью температура будет опускаться до +15 градусов. Кроме того, пройдут небольшие дожди, несколько смягчив пожароопасную ситуацию и облегчив самочувствие жителей региона.

Ранее пресс-служба МЧС России предупредила жителей столичного региона об аномально жаркой погоде с 29 по 31 мая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роман ВильфандМоскваЖара

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