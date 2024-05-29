МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре 29-31 мая
Пресс-служба МЧС России предупредила жителей столичного региона об аномально жаркой погоде с 29 по 31 мая.
В ведомстве посоветовали москвичам надевать светлую одежду, избегать перегрева на солнце и использовать головные уборы, а также потреблять больше воды.
Центр погоды «Фобос» сообщил, что 29 мая ожидается самая сильная жара с начала года — столбики термометров в Москве покажут +27…+29 градусов, в Подмосковье — +25…+30 градусов. Атмосферное давление несколько снизится, но все равно будет выше нормы — 748 мм ртутного столба.
Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец спрогнозировал малооблачную и жаркую погоду в течение последней недели мая. По его словам, столь жаркое окончание весны случается в столичном регионе приблизительно раз в 15 лет. Он также отметил, что 31 мая может войти в тройку самый жарких дней за всю метеоисторию ВДНХ (здесь располагается главная метеостанция Москвы).
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предварительные прогнозы говорят о том, что погода летом на территории России будет изменчивой
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru