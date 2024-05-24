«Компенсация за холод»: Вильфанд пообещал москвичам июльскую жару
Москва находится в центре антициклона, который принесет теплую и безоблачную погоду, сказал НСН Роман Вильфанд.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в интервью НСН, что москвичей в ближайшие дни ждет июльская жара.
Так, в выходные столичный регион посетит теплая и безоблачная погода, пообещал синоптик.
«Погода вызовет у москвичей удовольствие. Правит бал антициклон, Москва окажется близко к его центру. Облаков на небе не предвидится, а вот солнца, наоборот, будет много. В ночь на субботу столбики термометров покажут до +8, на воскресенье — до +10, дневные температуры составят +23…+25. При такой погоде можно загорать, не опасаясь неблагоприятной дозы ультрафиолета», — сказал Вильфанд.
Не отступит тепло и на предстоящей неделе, заверил собеседник НСН.
«Хоть в понедельник и ожидается небольшое понижение температуры, до +20…+22, но уже со вторника температура будет заметно повышаться. Во вторник столбики термометров покажут +25, а в среду и четверг — уже +26…+28. Это даже не июньская, а июльская температура — компенсация москвичам за холодное начало мая», — подытожил он.
Ранее Вильфанд заявил, что с конца мая загорать под прямыми солнечными лучами стоит только после обеда или рано утром.
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