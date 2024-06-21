Вильфанд пообещал курортникам мягкую погоду и теплое Черное море

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в интервью НСН, что отдыхающие на черноморских курортах России смогут насладиться мягкой погодой и теплым морем.

Впрочем, отметил синоптик, кратковременные дожди все же пройдут, но и они не смогут испортить настроение гостям и жителям курортного региона.