Вильфанд пообещал курортникам мягкую погоду и теплое Черное море

В ближайшие дни жителей и гостей черноморского побережья России ждет мягкая теплая погода с кратковременными дождями, сказал НСН Роман Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в интервью НСН, что отдыхающие на черноморских курортах России смогут насладиться мягкой погодой и теплым морем.

Впрочем, отметил синоптик, кратковременные дожди все же пройдут, но и они не смогут испортить настроение гостям и жителям курортного региона.

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«Погода будет комфортной, хотя температура в континентальных районах Краснодарского края несколько понизится — с +35…+36 градусов до +30…+32 градусов. На черноморском побережье будет еще более мягкая погода — ночью около +20 градусов, дневные температуры достигнут +27…+28 градусов. Не обойдется без кратковременных дождей. Еще одна хорошая новость — море прогреется до уже привычных +24…+25 градусов после резкого скачка в середине текущей недели, когда температура воды в Сочи составляла всего +16 градусов из-за мощных осадков в предгорьях и горах Северного Кавказа и огромных объемов очень холодной воды, которые принесли в море реки», — сказал Вильфанд.

Ранее Вильфанд предупредил, что загорать под прямыми солнечными лучами летом стоит только после обеда или рано утром.

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
ТЕГИ:Роман ВильфандПогодаЧерное МореКраснодарский Край

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