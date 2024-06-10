Краснодарский край планирует принять не менее 10 миллионов туристов за лето

«Основная нагрузка традиционно приходится на морские территории. Наиболее популярны у туристов города Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, а также Туапсинский, Апшеронский, Лабинский, Мостовский и Темрюкский районы», - сказал Кондратьев.

По его словам, с начала года Краснодарский край уже посетили больше четырех миллионов туристов.

Кроме того, губернатор отметил, что гостиницы Черноморского и Азовского побережья забронированы на летние месяцы на 70%. Горно-предгорные – на 60%.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летом в Москву может приехать на 20% больше туристов, чем годом ранее, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».