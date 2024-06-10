Краснодарский край планирует принять не менее 10 миллионов туристов за лето
За лето 2024 года Краснодарский край планирует принять не меньше 10 миллионов туристов, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
«Основная нагрузка традиционно приходится на морские территории. Наиболее популярны у туристов города Анапа, Новороссийск, Геленджик, Сочи, а также Туапсинский, Апшеронский, Лабинский, Мостовский и Темрюкский районы», - сказал Кондратьев.
По его словам, с начала года Краснодарский край уже посетили больше четырех миллионов туристов.
Кроме того, губернатор отметил, что гостиницы Черноморского и Азовского побережья забронированы на летние месяцы на 70%. Горно-предгорные – на 60%.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летом в Москву может приехать на 20% больше туристов, чем годом ранее, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru