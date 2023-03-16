Вильфанд: Погода в Москве ухудшится 16 марта
16 марта 202302:10
16 марта в Москве ожидается мокрый снег, облачность и похолодание до 3-5 градусов выше ноля, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, температура будет ощущаться еще ниже. При этом 17 марта осадков не ожидается, но температура понизится до минус 10 градусов ночью и до плюс 2-4 градусов днем. В выходные дни прогнозируется около плюс 1-3 градусов.
Напомним, 15 марта в Москве стало самым теплым днем в году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru