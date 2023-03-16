Вильфанд: Погода в Москве ухудшится 16 марта

По его словам, температура будет ощущаться еще ниже. При этом 17 марта осадков не ожидается, но температура понизится до минус 10 градусов ночью и до плюс 2-4 градусов днем. В выходные дни прогнозируется около плюс 1-3 градусов.

Напомним, 15 марта в Москве стало самым теплым днем в году.

