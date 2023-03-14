Вильфанд: В Москве началось противостояние зимы и весны

Дождь, прошедший в Москве 12 марта, говорит о развитии погоды по «весеннему сценарию», сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Россиянам посоветовали не ждать «резкой» весны после «нервной» зимы

По его словам, именно дожди способствуют быстрому таянию снега, а не солнце и тепло. «В Москве начался нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны», — заявил синоптик.

Отмечается, что теперь плотность снега в городе будет меняться. При этом приход весны всегда сопровождается непогодой.

Напомним, столичный Департамент транспорта рекомендовал водителям воспользоваться общественным транспортном во вторник, 14 марта.

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ТЕГИ:ВеснаПогода В МосквеРоман Вильфанд
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