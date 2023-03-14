Вильфанд: В Москве началось противостояние зимы и весны
Дождь, прошедший в Москве 12 марта, говорит о развитии погоды по «весеннему сценарию», сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, именно дожди способствуют быстрому таянию снега, а не солнце и тепло. «В Москве начался нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны», — заявил синоптик.
Отмечается, что теперь плотность снега в городе будет меняться. При этом приход весны всегда сопровождается непогодой.
Напомним, столичный Департамент транспорта рекомендовал водителям воспользоваться общественным транспортном во вторник, 14 марта.
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