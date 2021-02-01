Вильфанд: Погода в феврале превысит норму

На севере, в центре европейской части России и в некоторых других регионах температура в феврале превысит норму, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, на севере и в центре страны температура ожидается около нормы. Теплее будет в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, на южном и центральном Урале, в южной половине Западной Сибири и на крайнем юге Красноярского края, а также в Магаданской области и на Чукотке.