Вильфанд: Погода в феврале превысит норму

На севере, в центре европейской части России и в некоторых других регионах температура в феврале превысит норму, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, на севере и в центре страны температура ожидается около нормы. Теплее будет в Северо-Кавказском и Южном федеральном округах, на южном и центральном Урале, в южной половине Западной Сибири и на крайнем юге Красноярского края, а также в Магаданской области и на Чукотке.

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Температура ниже нормы прогнозируется в феврале на Таймыре, севере Красноярского края, северо-западе Якутии, а также на юге Хабаровского края и на Сахалине.

Что касается осадков, то их избыток ожидается в Центральном федеральном округе, в Поволжье, в Ростовской области, на севере Краснодарского края, на севере Ставрополья, в центре и на юге Урала, в южной половине Западной Сибири, в Амурской области, на юге Хабаровского края, на севере Приморья, на Чукотке и Камчатке.

Погода в феврале будет «неоднородной», а начало последнего зимнего месяца будет соответствовать климатической норме, рассказал ранее в эфире НСН Вильфанд. По его словам, начнется февраль с прохладной погоды, соответствующей норме.

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ФОТО: pixabay.com
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