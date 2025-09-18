Вильфанд: Первый снег в России выпадет в ночь на 19 сентября

Первый снежный покров в России временно установится в ночь на 19 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

На самую сухую пустыню мира обрушился снег

По его словам, это случится в Якутии. Ранее мокрый снег наблюдался на юге Дальнего Востока. А ситуация, когда снег образует временный снежный покров, происходит впервые в этом году после зимнего периода.

Метеоролог также предупредил, что на Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях прогнозируются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.

Ранее в Австралии выпало рекордные полметра снега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: t.me/mchsinfo
