Вильфанд: Первый снег в России выпадет в ночь на 19 сентября

По его словам, это случится в Якутии. Ранее мокрый снег наблюдался на юге Дальнего Востока. А ситуация, когда снег образует временный снежный покров, происходит впервые в этом году после зимнего периода.

Метеоролог также предупредил, что на Сахалине, в Приморском и Хабаровском краях прогнозируются сильные дожди, ветер и ухудшение гидрологической обстановки.

Ранее в Австралии выпало рекордные полметра снега, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

