«Мешок» полярного воздуха. Тишковец рассказал о последних днях лета в Москве
Следующая неделя в столичном регионе ознаменуется первым «звоночком» осени. Столбики термометров днём опустятся до отметки +17 градусов. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос»" Евгений Тишковец.
Также специалист заявил, что «в предстоящую в пятницу в столичном регионе воздух в последний раз прогреется до июльских плюс 24-26». В субботу, по прогнозам Тишковца, пройдут ливни с грозами, а в воскресенье – местами небольшие дожди.
А уже в начале недели Москва окажется в «мешке» полярного воздуха с температурным фоном на 3 градуса ниже многолетней нормы. Так, в понедельник под утро «посвежеет» до плюс 10-ти, после полудня столбики термометров дотянутся до отметки +20, во вторник днем будет всего плюс 16. А в среду термометры опустятся на самое дно колодца холода – ночью плюс 6 градусов, в дневные часы будет не плюс 17.
Резюмируя, синоптик заявил, что «лето уйдет по-английски, не попрощавшись».
А накануне в Москве за несколько часов в Москве выпало 19 мм осадков, что составляет четверть месячной нормы осадков в августе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.
Данные предоставлены с главной городской метеостанции на ВДНХ в 18.00. Отмечается, что месячная норма августа в российской столице - 77 мм осадков.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве за один вечер 18 августа может выпасть более трети месячной нормы осадков, пообещав жителям столицы «два ведра воды на квадратный метр».
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