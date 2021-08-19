«Мешок» полярного воздуха. Тишковец рассказал о последних днях лета в Москве

Следующая неделя в столичном регионе ознаменуется первым «звоночком» осени. Столбики термометров днём опустятся до отметки +17 градусов. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос»" Евгений Тишковец.

Также специалист заявил, что «в предстоящую в пятницу в столичном регионе воздух в последний раз прогреется до июльских плюс 24-26». В субботу, по прогнозам Тишковца, пройдут ливни с грозами, а в воскресенье – местами небольшие дожди.

А уже в начале недели Москва окажется в «мешке» полярного воздуха с температурным фоном на 3 градуса ниже многолетней нормы. Так, в понедельник под утро «посвежеет» до плюс 10-ти, после полудня столбики термометров дотянутся до отметки +20, во вторник днем будет всего плюс 16. А в среду термометры опустятся на самое дно колодца холода – ночью плюс 6 градусов, в дневные часы будет не плюс 17.

Резюмируя, синоптик заявил, что «лето уйдет по-английски, не попрощавшись».