Синоптики рассказали о погодных аномалиях на Урале

По его словам, в Поволжье выше нормы будет на 7-8 градусов. На 12-13 градусов жарче, чем обычно, будет в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях.

Погодная аномалия продлится до начала следующей недели.

Ранее стало известно, что в нескольких районах Тверской области ожидаются первые заморозки.

