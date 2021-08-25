Синоптики рассказали о погодных аномалиях на Урале

Температура выше нормы на 12-13 градусов ожидается на Урале в ближайшие два дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд назвал сроки спада жары

По его словам, в Поволжье выше нормы будет на 7-8 градусов. На 12-13 градусов жарче, чем обычно, будет в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях.

Погодная аномалия продлится до начала следующей недели.

Ранее стало известно, что в нескольких районах Тверской области ожидаются первые заморозки.

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ФОТО: Aif.md
ТЕГИ:Роман ВильфандСиноптикиПогодаУрал
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