Вильфанд назвал сроки спада жары
Жара в Москве спадет и сменится легкими осадками во второй половине недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
По его словам, жара обусловлена отрогом высокого давления с центром восточнее европейской территории. В среду температура в Москве ожидается в пределах 27-29 градусов.
19 августа, по словам синоптика, ночью и днем будет сильный дождь, давление понизится, температура опустится до 22-24 градусов.
Тем временем, жаркая погода смещается на восток европейской территории России. Это вызовет значительное повышение температуры в Приволжском федеральном округе.
Ранее Вильфанд рассказал, что золотая осень в Москве в этом году будет продолжительной, а листопад начнется в конце сентября.
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