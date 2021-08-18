Вильфанд назвал сроки спада жары

Жара в Москве спадет и сменится легкими осадками во второй половине недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Вильфанд призвал доверять только прогнозам от синоптиков с высшим профильным образованием

По его словам, жара обусловлена отрогом высокого давления с центром восточнее европейской территории. В среду температура в Москве ожидается в пределах 27-29 градусов.

19 августа, по словам синоптика, ночью и днем будет сильный дождь, давление понизится, температура опустится до 22-24 градусов.

Тем временем, жаркая погода смещается на восток европейской территории России. Это вызовет значительное повышение температуры в Приволжском федеральном округе.

Ранее Вильфанд рассказал, что золотая осень в Москве в этом году будет продолжительной, а листопад начнется в конце сентября.

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ТЕГИ:ЖараРосгидрометРоман Вильфанд
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