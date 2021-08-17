Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
Столбики термометров в российской столице во вторник, 17 августа, дотянутся до отметки +32°С. В Гидрометцентре сообщили, что в Москве ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +17...+19°С, сообщает RT.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что золотая осень в Москве в этом году будет продолжительной, а листопад начнется в конце сентября. Как пишет ТАСС, специалист отметил, что «в мае и июне было много осадков, июль был засушливым, в августе выпадают хорошие осадки, поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве». Вильфанд напомнил, что, как правило, листва начинает опадать в столице в последней декаде сентября, сообщает МИР 24.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru