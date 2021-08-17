Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре

Столбики термометров в российской столице во вторник, 17 августа, дотянутся до отметки +32°С. В Гидрометцентре сообщили, что в Москве ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +17...+19°С, сообщает RT.

Синоптики обещают заморозки в регионах в начале осени

А ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что золотая осень в Москве в этом году будет продолжительной, а листопад начнется в конце сентября. Как пишет ТАСС, специалист отметил, что «в мае и июне было много осадков, июль был засушливым, в августе выпадают хорошие осадки, поэтому не прогнозируется раннее опадание листвы в Москве». Вильфанд напомнил, что, как правило, листва начинает опадать в столице в последней декаде сентября, сообщает МИР 24.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Роман ВильфандЖараПогода В Москве
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры