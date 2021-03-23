Вильфанд призвал доверять только прогнозам от синоптиков с высшим профильным образованием

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обрушился с критикой на популярных синоптиков, которые дают прогноз погоды в различных СМИ, зачастую не обладая необходимой квалификацией

«Это же большая беда, когда сейчас выступают люди – да, они имеют метеорологическое образование, но и только. Яркие личности выходят и говорят: мол, лето будет таким-то, зима такой-то. А современная наука не позволяет прогнозировать погоду по дням более чем на неделю. Во многих случаях идёт халтура, оформленная в яркие красивые слова», – сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что прогнозирование погоды – в высшей степени наукоёмкая отрасль. Роман Вильфанд призвал доверять прогнозам только тех специалистов, которые имеют научные и методические основания для своей точки зрения.

23 марта отмечается Всемирный день метеорологии, напоминает «Радио 1».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эксклюзивном интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» пообещал, что лето 2021 года будет теплее на 1-2 градуса климатической нормы.

«Если в июне по осадкам будет норма, то в июле ожидается их дефицит. Он может достигать нескольких десятков процентов. Это говорит о том, что "макушка лета" будет с большим количеством солнечных дней, но и с дефицитом осадков, который может достигать 40%, а в районе Черноземья и на юге страны – до 60%. То есть "макушка лета" будет классической, даже с засушливым периодом. Август будет с нормальными показателями по осадкам..

Лето с температурой 1-2 градуса теплее нормы и дефицитом осадков в разгар сезона - идеальное для отдыха, в том числе и пляжного, отметил Тишковец. Однако всё это пока - предварительные прогнозы.

