Вильфанд назвал причину теплой зимы в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему нынешняя зима стала в России аномально теплой. Он пояснил, что это произошло из-за нетипичного явления, когда теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири на протяжении всей зимы, передает РИА Новости.
По словам специалиста, Атлантика «дирижировала погодой» не только над европейской частью страны, но и над азиатской территорией, отмечает РЕН ТВ. Обычно атлантический воздух не достигает азиатские территории России.
Например, в Якутске на прошлой неделе температура воздуха держалась на отметке примерно -14,7 градуса вместо считающихся нормой в это время года -35 градусов. В Чите впервые в истории отмечена положительная температура зимой - +1,5 градуса, сообщает РИА ФАН.
В столице из-за аномально тёплой погоды начала зацветать верба. Об этом сообщили в Минприроды, отметив, что первые набухшие почки заметили на юге Москвы и в районе реки Химки.
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