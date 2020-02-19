Вильфанд назвал причину теплой зимы в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему нынешняя зима стала в России аномально теплой. Он пояснил, что это произошло из-за нетипичного явления, когда теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири на протяжении всей зимы, передает РИА Новости.

По словам специалиста, Атлантика «дирижировала погодой» не только над европейской частью страны, но и над азиатской территорией, отмечает РЕН ТВ. Обычно атлантический воздух не достигает азиатские территории России.