В Москве зацвела верба

Ранее НСН писала, что в марте в европейской части России возможны сильные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха может опуститься до -10 градусов. По его словам, также в первый месяц весны не исключен снег.

Вместе с тем ранее Вильфанд предрекал ранний приход весны в этом году из-за аномально теплой зимы, сообщает RT. Синоптик отмечал, что снежный покров не смог окончательно сформироваться, а водоемы остались без толстого слоя льда.

