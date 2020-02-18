В Москве зацвела верба
В столице из-за аномально тёплой погоды начала зацветать верба. Об этом сообщили в Минприроды, отметив, что первые набухшие почки заметили на юге Москвы и в районе реки Химки. Специалисты подчеркнули, что из-за тепла в столичном регионе, нехарактерного для зимних месяцев, вегетационный период растений начнется раньше, пишет АГН Москва. При этом в Минприроды добавили, что заморозки, которые в ближайшее время прогнозируют синоптики, могут стать губительными для проснувшихся животных и растений.
Ранее НСН писала, что в марте в европейской части России возможны сильные морозы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура воздуха может опуститься до -10 градусов. По его словам, также в первый месяц весны не исключен снег.
Вместе с тем ранее Вильфанд предрекал ранний приход весны в этом году из-за аномально теплой зимы, сообщает RT. Синоптик отмечал, что снежный покров не смог окончательно сформироваться, а водоемы остались без толстого слоя льда.
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