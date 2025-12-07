Вильфанд: На грядущей неделе снег покроет 92% РФ

К середине грядущей недели снег покроет 92% территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, с понедельника 8 декабря ночные температуры в ПФО будут от минус четырех до минус девяти градусов. При этом дневная температура, добавил Вильфанд, опустится до минус двух-семи градусов, что позволит сохранится снегу.

Снежный покров в Москве сформируется не ранее середины декабря

Метеоролог напомнил, что снежный покров на азиатской части России лежит плотным слоем. Специалист объяснил, что благодаря дневной температуре около нуля снег подтаивает, при этом уменьшается только его высота, а не общая площадь.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью НСН заявил, что в ближайшие десять дней в Москве не будет снегопадов и сугробов, при этом декабрь 2025 года может стать одним из самых теплых в XXI веке.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
