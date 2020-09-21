Вильфанд: Москву ждёт резкое потепление

Начиная со вторника, 22 сентября, температура воздуха в столичном регионе будет стремительно повышаться. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что такой характер погоды может говорить о наступлении в регионе «бабьего лета». По прогнозам синоптиков, завтра днём в Москве и области будет практически лето. Температура будет превышать климатические нормы месяца на 5°C и более. К выходным в столице может потеплеть до +25°C.

Однако Роман Вильфанд добавил, что ночи в столичном регионе будут прохладными – термометры будут показывать отметки +4°C... +11°C, и напомнят москвичам о календарной осени.