Вильфанд: Москву ждёт резкое потепление

Начиная со вторника, 22 сентября, температура воздуха в столичном регионе будет стремительно повышаться. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он отметил, что такой характер погоды может говорить о наступлении в регионе «бабьего лета». По прогнозам синоптиков, завтра днём в Москве и области будет практически лето. Температура будет превышать климатические нормы месяца на 5°C и более. К выходным в столице может потеплеть до +25°C.

Однако Роман Вильфанд добавил, что ночи в столичном регионе будут прохладными – термометры будут показывать отметки +4°C... +11°C, и напомнят москвичам о календарной осени.

Синоптик рассказал, сколько продлится бабье лето

А ранее Роман Вильфанд рассказал, что сразу в двух федеральных округах – Сибирском и Дальневосточном – в ближайшие дни ожидается аномально тёплая погода. По его словам, в Сибири и на Дальнем Востоке ожидается +12…+14 градусов днём, что на 8-10 градусов выше климатической нормы для региона.

Необычно тепло для этого сезона будет в Приморском крае, где температура достигнет 24-25 градусов, и в Амурской области, где будет больше 20 градусов. Такие показатели выше нормы на 3-4 градуса, уточнил метеоролог.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаМоскваПотепление
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры