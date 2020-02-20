Вильфанд: Москвичи пережили «самые мрачные» декабрь и январь

Первые два зимних месяца оказались самыми мрачными за весь период метеонаблюдений в Москве. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, за весь январь солнце светило только одиннадцать часов, а в декабре и того меньше – всего восемь, пишет АГН Москва.

Синоптик добавил, что декабрь и январь были самыми мрачными в сумме за весь период метеонаблюдений, а в настоящий момент идет компенсация.

«Мы наберем этот ультрафиолет, начиная с марта», - подчеркнул Вильфанд.

Ранее в феврале метеорологи сообщили, что январь в Москве стал самым темным с начала XXI века: солнце светило всего 11 часов за месяц при норме в 33.