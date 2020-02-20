Вильфанд: Москвичи пережили «самые мрачные» декабрь и январь
Первые два зимних месяца оказались самыми мрачными за весь период метеонаблюдений в Москве. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам специалиста, за весь январь солнце светило только одиннадцать часов, а в декабре и того меньше – всего восемь, пишет АГН Москва.
Синоптик добавил, что декабрь и январь были самыми мрачными в сумме за весь период метеонаблюдений, а в настоящий момент идет компенсация.
«Мы наберем этот ультрафиолет, начиная с марта», - подчеркнул Вильфанд.
Ранее в феврале метеорологи сообщили, что январь в Москве стал самым темным с начала XXI века: солнце светило всего 11 часов за месяц при норме в 33.
К слову, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также рассказал, почему нынешняя зима стала в России аномально теплой. Он пояснил, что это произошло из-за нетипичного явления, когда теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири на протяжении всей зимы.
По словам специалиста, Атлантика «дирижировала погодой» не только над европейской частью страны, но и над азиатской территорией. Обычно атлантический воздух не достигает азиатские территории России.
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