В День защитника Отечества в столице резко упадёт атмосферное давление

19 февраля 202017:18

Синоптики сделали прогноз на предстоящие праздничные выходные. В центре погоды «Фобос» заявили, что в День защитника Отечества жителей столичного региона ждет резкое падение атмосферного давления – на 20 единиц за сутки.

Кроме того, по словам метеорологов, в Москве и Подмосковье пройдут осадки в виде мокрого снега, также прогнозируется шквалистый ветер, местами его порывы могут достигать 15 м/с. Что касается температуры, то днём 23 февраля синоптики обещают не более +2 градусов, а это на шесть-восемь выше климатической нормы месяца, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».

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Ранее НСН писала, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему нынешняя зима стала в России аномально теплой. Он пояснил, что это произошло из-за нетипичного явления, когда теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири на протяжении всей зимы.

По словам специалиста, Атлантика «дирижировала погодой» не только над европейской частью страны, но и над азиатской территорией. Обычно атлантический воздух не достигает азиатские территории России.

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ФОТО: pixabay.com
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