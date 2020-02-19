В День защитника Отечества в столице резко упадёт атмосферное давление

Синоптики сделали прогноз на предстоящие праздничные выходные. В центре погоды «Фобос» заявили, что в День защитника Отечества жителей столичного региона ждет резкое падение атмосферного давления – на 20 единиц за сутки.

Кроме того, по словам метеорологов, в Москве и Подмосковье пройдут осадки в виде мокрого снега, также прогнозируется шквалистый ветер, местами его порывы могут достигать 15 м/с. Что касается температуры, то днём 23 февраля синоптики обещают не более +2 градусов, а это на шесть-восемь выше климатической нормы месяца, отмечает сайт «Подмосковье Сегодня».