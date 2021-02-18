Вильфанд: Мощные снегопады, аналогичные московскому, станут все более частыми

Мощные снегопады, аналогичные тому, который бушевал в столичном регионе на прошлой неделе, будут становиться более частым явлением, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, это связано с изменением климата. «Повторяемость этих событий небольшая, но все-таки подсчитывая некоторые оценки, получается, что в целом, по сравнению с первой половиной века, такие снегопады стали чаще… Ответ "да", эти события будут происходить чаще», - сказал синоптик.

Десятки деревьев в Сочи повалены из-за снегопада

По словам ученого, отдельное явление объясняется физикой явления, а с климатом можно связывать только повторяемые события.

Новый мощный снегопад может обрушиться на столичный регион в ближайшие дни. На 23 февраля, в День защитника Отечества, в Москве и области прогнозируется до трети месячной нормы осадков. Об этом предупреждает центр погоды «Фобос».

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ФОТО: РИА Новости
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