Вильфанд: Мощные снегопады, аналогичные московскому, станут все более частыми
Мощные снегопады, аналогичные тому, который бушевал в столичном регионе на прошлой неделе, будут становиться более частым явлением, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, это связано с изменением климата. «Повторяемость этих событий небольшая, но все-таки подсчитывая некоторые оценки, получается, что в целом, по сравнению с первой половиной века, такие снегопады стали чаще… Ответ "да", эти события будут происходить чаще», - сказал синоптик.
По словам ученого, отдельное явление объясняется физикой явления, а с климатом можно связывать только повторяемые события.
Новый мощный снегопад может обрушиться на столичный регион в ближайшие дни. На 23 февраля, в День защитника Отечества, в Москве и области прогнозируется до трети месячной нормы осадков. Об этом предупреждает центр погоды «Фобос».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru