Вильфанд: Мощные снегопады, аналогичные московскому, станут все более частыми

Мощные снегопады, аналогичные тому, который бушевал в столичном регионе на прошлой неделе, будут становиться более частым явлением, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, это связано с изменением климата. «Повторяемость этих событий небольшая, но все-таки подсчитывая некоторые оценки, получается, что в целом, по сравнению с первой половиной века, такие снегопады стали чаще… Ответ "да", эти события будут происходить чаще», - сказал синоптик.