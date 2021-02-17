Десятки деревьев в Сочи повалены из-за снегопада
Из-за снегопада в ночь на среду в Сочи повалены 35 деревьев.
В городе продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба сочинской администрации.
Снегопад в предгорных и горных районах курорта продолжается уже вторые сутки. На утро среды осадки фиксируются умеренные, без критических отметок.
Все поваленные за ночь деревья были оперативно убраны. По данным властей, ситуация остаётся штатной.
Между тем, в Цунтинском районе Дагестана снежная лавина накрыла часть дороги межмуниципального значения, передает RT. В МЧС сообщили, что пострадавших, а также разрушений нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru