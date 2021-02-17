Десятки деревьев в Сочи повалены из-за снегопада

Из-за снегопада в ночь на среду в Сочи повалены 35 деревьев.

В городе продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщила пресс-служба сочинской администрации.

Снегопад в предгорных и горных районах курорта продолжается уже вторые сутки. На утро среды осадки фиксируются умеренные, без критических отметок.

В Алтайском крае во время схода снега с крыши погибли четыре человека

Все поваленные за ночь деревья были оперативно убраны. По данным властей, ситуация остаётся штатной.

Между тем, в Цунтинском районе Дагестана снежная лавина накрыла часть дороги межмуниципального значения, передает RT. В МЧС сообщили, что пострадавших, а также разрушений нет.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СнегопадСочи
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