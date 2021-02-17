Москвичей предупредили о новом снежном аврале

Новый мощный снегопад может обрушиться на столичный регион в ближайшие дни. На 23 февраля, в День защитника Отечества, в Москве и области прогнозируется до трети месячной нормы осадков. Об этом предупреждает центр погоды «Фобос».

По данным синоптиков, обильные осадки в виде снега ожидается во всех областях центральной России. Принимая во внимание выпавший ранее снег, сугробы могут подрасти до 65 сантиметров, а в отдельных местах - до 80 сантиметров, отмечает РЕН ТВ.

При этом оставшиеся рабочие дни перед длинными праздничными выходными ознаменуются 20-градусными морозами, практически без снега. Погода будет пасмурной. День защитника отечества станет самым ненастным на будущей неделе при −12…−17 °C.

Кроме того, выходные будут отмечены резким колебанием атмосферного давления – так называемой, «барической пилой». Это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

