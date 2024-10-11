Нынешний год может стать самым теплым за всю историю наблюдений на Земле
Нынешний 2024 год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире. Такой прогноз озвучил на встрече с журналистами научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, по данным Всемирной метеорологической организации, средняя температура на планете превышает норму на 1,5 °C градуса за период с января по сентябрь, включительно. Окончательные выводы будут сделаны в середине января 2025 года.
Как сообщил Вильфанд НСН, в ближайшие выходные температура воздуха в столичном регионе будет на 5-6 градусов выше нормы, и составит +12… +14 °C. Он также прогнозирует, что 14 и 16 октября возможно образование гололедицы. При этом в понедельник, 14 октября может пройти дождь со снегом, поскольку ночные температуры составят не выше +1…+3 °C.
Вместе с тем, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», научный руководитель Гидрометцентра посоветовал владельцам автомобилей в Москве не менять резину с летней на зимнюю как минимум до 20 октября. Однако в областях к востоку от столицы уже стоит этим озаботиться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru