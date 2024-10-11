Нынешний год может стать самым теплым за всю историю наблюдений на Земле

Нынешний 2024 год может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в мире. Такой прогноз озвучил на встрече с журналистами научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, по данным Всемирной метеорологической организации, средняя температура на планете превышает норму на 1,5 °C градуса за период с января по сентябрь, включительно. Окончательные выводы будут сделаны в середине января 2025 года.