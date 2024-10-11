«Надо наслаждаться!»: Москвичей предупредили о похолодании после выходных

Москвичей ждет комфортная осенняя погода в выходные с температурой в 12-14 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы, а с воскресенья начнется небольшое похолодание, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Этой погодой нужно наслаждаться. Сегодня юго-восточный ветер, переменная облачность. Температура после полудня поднимется до 14-16 градусов. Очень теплая погода, на 5-6 градусов выше нормы. Завтра, в субботу, тоже достаточно теплая погода. По-прежнему юго-восточные потоки. Но уже облачность будет более значительная. Местами небольшой дождь. Ночные температуры будут до 8 градусов, а дневные - 12-14, что очень высоко для третьей пятидневки октября. И потом, в воскресенье, заметное понижение температуры, и небольшой дождик, но по-настоящему погода не поменяется. На юге Урала и юге Приволжского федерального округа, откуда и будут поступать воздушные массы, значительное понижение температуры. Там ночные температуры будут уже минус 5-6 градусов, поэтому и в Москве температура ночью от 0 до + 5, а днем - 7-9. Ну и в первые двое суток на следующей неделе будет примерно такой же температурный фон», - рассказал он.