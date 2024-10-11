«Надо наслаждаться!»: Москвичей предупредили о похолодании после выходных
Погода в уикенд и в первые два дня новой недели будет комфортная, местами пройдет небольшой дождь, а ночью будет от 0 до плюс 5 градусов, заявил НСН Роман Вильфанд.
Москвичей ждет комфортная осенняя погода в выходные с температурой в 12-14 градусов, что на 5-6 градусов выше нормы, а с воскресенья начнется небольшое похолодание, заявил НСН научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Этой погодой нужно наслаждаться. Сегодня юго-восточный ветер, переменная облачность. Температура после полудня поднимется до 14-16 градусов. Очень теплая погода, на 5-6 градусов выше нормы. Завтра, в субботу, тоже достаточно теплая погода. По-прежнему юго-восточные потоки. Но уже облачность будет более значительная. Местами небольшой дождь. Ночные температуры будут до 8 градусов, а дневные - 12-14, что очень высоко для третьей пятидневки октября. И потом, в воскресенье, заметное понижение температуры, и небольшой дождик, но по-настоящему погода не поменяется. На юге Урала и юге Приволжского федерального округа, откуда и будут поступать воздушные массы, значительное понижение температуры. Там ночные температуры будут уже минус 5-6 градусов, поэтому и в Москве температура ночью от 0 до + 5, а днем - 7-9. Ну и в первые двое суток на следующей неделе будет примерно такой же температурный фон», - рассказал он.
На вопрос о том, ждать ли москвичам снега в ближайшее время, синоптик заметил, что могут быть небольшие снежинки, однако о снежном покрове говорить не приходится.
«Снежинки могут появляться, но вероятность небольшая. На земле все равно будет мокро, а для жителей Москвы это никакого значения не имеет. Они будут тут же таять. Где холодно по-настоящему, так это Новосибирск, Омск, Камчатка, Кемеровская область. Там уже действительно ночные температуры от 5 до 10 градусов ниже ноля», - поделился Вильфанд.
Ранее научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева Минздрава РФ Диана Старунская рассказала, что выйти из осенней депрессии поможет физическая активность, передает «Радиоточка НСН».
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